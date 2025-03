Le hackearon la cuenta a Espert para promocionar otra criptoestafa

La cuenta de X del diputado nacional ultraoficialista José Luis Espert fue hackeada, en la noche de este miércoles, para promocionar la compra de la criptomoneda $LIBRA.

Los hackers postearon un mensaje en favor de la polémica criptomoneda ya promocionada por el presidente Javier Milei.

“¡La revolución liberal avanza en Argentina! Estamos lanzando $LIBRA V2, un proyecto dedicado a impulsar la economía argentina, apoyando emprendedores y pymes con financiamiento privado transparente y descentralizado”., rezaba el posteo.

Y se invitaba a ingresar al contrato, para luego exclamar: “Argentina tiene un futuro brillante y juntos vamos a lograrlo. $LIBRA V2”.

Desde el entorno del legislador informaron: “Le hackearon la cuenta a José Luis, no tenemos acceso a la misma. Ya estamos tratando de solucionar el problema”.

Thank you for your support. I wasn't hacked . I made a special (Validation Video) for you + I winked.



9uEYbEtTMhpHBioq4zsDDFKudBb2hoHx9fUacxuxpump pic.twitter.com/aZL5p2xxtN