Exlibertaria se le planta a Adorni en CABA: “Estás ahí por chupamedias, no por capacidad”

El Frente Nueva Generación, un nuevo espacio político que competirá en las elecciones porteñas de mayo, se presentó oficialmente en un acto realizado en el Centro Cultural Padre Mujica del barrio de Monserrat, bajo el lema “Soberanía, renovación, tecnología”.

El movimiento está liderado por tres jóvenes candidatos a legisladores porteños en las elecciones de mayo próximo: la comunicadora Mila Zurbriggen, de 25 años, columnista de Duro de Domar en C5N; el especialista en criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial Lucas Arias, de 25 años, y la activista social Julieta Goldsman, de 28 años.

Por decisión del espacio que conformamos @frentengarg en esta primera instancia, voy a ser candidata a legisladora de la Ciudad de Buenos Aires.

Gracias a todo el equipo que lo hizo posible! Prometo trabajar incansablemente para denunciar los negocios espureos, fomentar una… pic.twitter.com/qsg66ZSo6J — Mila Zurbriggen |🇦🇷 mi unica bandera. (@Milazurbriggen) March 27, 2025

Los acompañan “un equipo de jóvenes talentos en las nuevas tecnologías, abordadas desde un enfoque que prioriza la generación de trabajo y no al revés”, informaron.

Recordemos que en 2023, la en ese momento referente de la juventud de La Libertad Avanza (LLA), Mila Zurbriggen, rompió con el partido denunciando junto a otras personas como Juan Carlos Blumberg, que se vendían las candidaturas (y hasta hubo denuncias de favores sexuales).

“Yo a los 20 años, al igual que muchos de esa edad, encontré un lugar donde los jóvenes podíamos hablar de la Cuarta Revolución Industrial, del blockchain, inteligencia artificial, algo que parecía un espacio nuevo y transgresor, pero con el correr de los meses vi sus verdaderas caras y me fui antes de las elecciones 2023, y es lo mejor que pude haber hecho”, expuso Zurbriggen.

En este sentido, disparó: “Ellos no me representaban en ese momento y menos ahora, a mi me representa la tercera posición, y ellos nada tienen que ver con eso, ni con la defensa de lo nacional, son los típicos vendepatrias, como lo son Milei y su chupamedias Adorni, quienes ponen al país de remate y con moño, y sin ir más lejos, esta semana ya quieren regalarle a Francia nuestros recursos porque África les cerró las puertas”.

🗳 #Elecciones2025 | Confirmado por el Gordo Dan, Adorni será candidato a legislador porteño



📌 https://t.co/UIrKtDhKU1 pic.twitter.com/VkOWSTrAlW — ANDigital (@ANDigitalOK) March 28, 2025

Vale recordar que Zurbriggen ya denunció a Milei ante la justicia por la criptoestafa. “Van a rematar el país por dos pesos más del FMI, que encima se los van a fumar en horas, para compensar a los amiguitos del carry trade”, sentenció.

Durante el lanzamiento de las candidaturas, los referentes criticaron duramente también la actual gestión del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, a quien acusaron de “gobernar para los negocios de unos pocos” y de convertir la Legislatura en “una cueva de pactos oscuros”.

En el acto, los dirigentes asumieron un compromiso público: “Nosotros, referentes y candidatos de Nueva Generación, nos comprometemos a defender la soberanía económica, política y territorial de nuestro país; a llevar a la Legislatura la voz de los barrios, trabajadores, jóvenes y vecinos; a gobernar con honestidad, transparencia y eficiencia; y a servir únicamente al interés popular”.



El espacio Nueva Generación se define como promotor de un “nacionalismo de tercera posición adaptado a la Cuarta Revolución Industrial”, pero con enfoque humanista: “Que la tecnología sirva a las personas, y no al revés”.

Por su parte, Arias hizo foco en la necesidad de “soberanía tecnológica para no depender de intereses extranjeros”, mientras Goldsman prometió “construir un futuro sin exclusiones”. Zurbriggen, por su parte, llamó a "recuperar Buenos Aires con seguridad, trabajo y dignidad”.

El acto cerró con una convocatoria a la ciudadanía: “Hagamos historia juntos. Sumate a este proyecto de transformación real”.