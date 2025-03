“Por primera vez una elección de la Legislatura porteña tiene trascendencia nacional”

El analista político Raúl Timerman se refirió al tablero electoral en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que trazó un panorama de la imagen del Gobierno nacional.

“Es la primera vez que una elección de la Legislatura porteña tiene trascendencia nacional, también es la primera vez que tiene candidatos que son figuras nacionales, Horacio Rodríguez Larreta, Manuel Adorni, Leandro Santoro, Silvia Lospennato, es algo inusitado”, contextualizó.

“La primera pregunta que debe hacerse es si los Macri, Mauricio y Jorge, acertaron o no adelantando la elección, fijaron todas las vistas acá, que después del caso $LIBRA y las urgencias del acuerdo con el FMI, las acciones del Gobierno bajaron y se produjo un quiebre con la esperanza con la gente, quizás no fue una buena idea”, puntualizó el consultor en declaraciones a la AM 950.

En tanto, explicó que “si se hace una medición de cómo arrancan las cosas, indudablemente hay dos que están muy bien posicionados que son Leandro Santoro, que viene haciendo campaña hace dos años, recorriendo la Ciudad; y Adorni, que se ha convertido en una figura importante del Gobierno nacional, con buena imagen dentro de los seguidores de Javier Milei, con un debilitamiento del PRO”.

“Ellos vienen con 26 puntos y Lospennato con18, que le quita votos Larreta que tiene 7 puntos; hay que ver Ramiro Marra cuánto le quita a Adorni y hay que ver cuánto le quita Juan Manuel Abal Medina y el partido de Guillermo Moreno a Santoro”.

Asimismo, sostuvo que “Mauricio Macri va a jugar fuerte y va a jugar muy fuerte María Eugenia Vidal, que no quiso ser candidata y será jefe de campaña porque después vienen las elecciones a diputado y senador, y ahí ella y Mauricio Macri pueden jugar puntos importantes. El PRO es lo único que tiene, lo propio es la Ciudad de Buenos Aires”.

“Es muy fácil verificar el debilitamiento del PRO, hace un año y medio, los dos candidatos a presidente de Juntos para el Cambio eran del PRO y ninguno de los dos están en el PRO hoy. Patricia Bullrich está en el Gobierno y Horacio Rodríguez Larreta creo su propio espacio. La identidad de los partidos políticos se está perdiendo y la gente se identifica más con las personas”, sentenció Timerman.