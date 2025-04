Marra: “No sé por qué no estoy en La Libertad Avanza”

El candidato a legislador porteño por la UceDé, Ramiro Marra, evitó entrar en polémicas en torno a su expulsión del mileísmo y aclaró que en los comicios del 18 de mayo “no enfrenta a La Libertad Avanza”.

“Mi decisión de ser candidato fue razonada, no emocional”, expuso, para luego dar cuenta que “hay que seguir dando la batalla cultural” porque “la política no se tiene que plantear solo en base a candidaturas”.

Acto seguido, recalcó: “No fue una decisión mía no estar en La Libertad Avanza. No sé por qué no estoy en La Libertad Avanza” pero “las personas inteligentes saben salir de los conflictos, soy inteligente”.

“Javier Milei es mi amigo” aunque “no es pertinente contar si el presidente Milei me atiende el teléfono o no”, prosiguió el actual diputado de la Ciudad.

Consultado por su postulación, exclamó: “Yo no enfrento a La Libertad Avanza. La política no se sintetiza en una elección; estoy para buscar coincidencias con los que están cerca de mi ideología”.

“Estoy en contra de lo que el kirchnerismo representa. Mi enemigo político es el espectro kirchnerista” porquee “el kirchnerismo fue lo peor que nos pasó”.

En otro orden, advirtió que “el espacio público en CABA está tomado” y “la calle está llena de fisuras”.

“Vamos a poner en el Código Contravencional que no se pueda dormir en la calle. Existen centros de asistencia para la gente en situación de calle”, completó Marra.