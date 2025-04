Críticas al “insulto” proferido por Milei hacia los excombatientes

El discurso del presidente Javier Milei por el 43° aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas no pasó desapercibido, pese a lo escueto del mensaje.



“El admirador de Margaret Thatcher no sólo tiene que recordar, sino que no puede desconocer que el argumento de la ‘autodeterminación’ de la población en Malvinas no puede usarse para justificar la violación al principio de integridad territorial de nuestro país”, enfatizó el diputado nacional y titular de la Coalición Cívica-ARI, Maximiliano Ferraro.

Asimismo, planteó que “el derecho a la autodeterminación, de acuerdo con las normas consuetudinarias del derecho internacional, no puede ejercerse dentro de las fronteras de un Estado”.

‼️ GRAVE POSICIÓN DE MILEI SOBRE MALVINAS.



El admirador de Margaret Thatcher no solo tiene que recordar, sino que no puede desconocer que el argumento de la “autodeterminación” de la población en Malvinas no puede usarse para justificar la violación al principio de integridad… pic.twitter.com/pL0UsQFGeC — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) April 2, 2025

“En 1833, el Reino Unido expulsó a las autoridades argentinas y estableció una administración colonial, con una población implantada”, recordó el legislador “Lilito”.

Finalmente, exclamó: “Señor Presidente, usted juró por la Constitución Nacional. Vale recordarle la Disposición Transitoria Primera, donde se establece el deber irrenunciable de trabajar por la recuperación del territorio y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes”.

A su turno, el senador nacional y presidente del Comité Nacional de la UCR, Martín Lousteau, arremetió: “¿Gandhi les preguntaba a los ingleses en la India si preferían ser indios, o simplemente exigía que abandonaran su territorio?”.

¿Gandhi les preguntaba a los ingleses en la India si preferían ser indios, o simplemente exigía que abandonaran su territorio? Me perdí… ¿Ahora les preguntamos a los representantes de la potencia colonial si preferirían ser argentinos? ¿El presidente está a favor de la… pic.twitter.com/NMO4u2KgXn — Martín Lousteau (@GugaLusto) April 2, 2025

“Me perdí… ¿Ahora les preguntamos a los representantes de la potencia colonial si preferirían ser argentinos? ¿El presidente está a favor de la autodeterminación de los colonos?”, interrogó el legislador radical.

Así las cosas, evaluó que “esta declaración del Presidente atenta contra el reclamo legítimo de Argentina y es un insulto a los excombatientes. Las Malvinas son argentinas por derecho y por historia”.