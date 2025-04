Alerta por el plan libertario de “entrega de Malvinas”

El exsecretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó el mensaje brindado por el presidente Javier Milei en el marco del 43° aniversario del comienzo de la guerra de Malvinas y lo encuadró en “un plan de entrega de soberanía”.

“El discurso ha sido una pieza maestra de subordinación a los intereses británicos. Tengo la certeza que no tiene que ver con las extravagancias y rasgos provocadores, sino que responde a un plan de entrega de Malvinas y de la soberanía nacional”, argumentó.

Así las cosas, sostuvo que “no se puede relativizar lo que ha dicho Milei. Puedo asegurar que no hay discurso de un presidente, sea del gobierno que sea, que no esté sometido a una supervisión, sugerencias y señalamientos de líneas rojas que no se pueden traspasar sin poner en riesgo nuestra causa nacional”.

No existe una tercera parte. Cuando se encuentra afectada la integridad territorial no cuenta la decisión de quienes ocupan el territorio por cuenta y orden de la potencia colonial. No existe derecho de autodeterminación alguno en el caso de Malvinas. — Guillermo Carmona (@grcarmonac) April 2, 2025

“Fue un pase de gol a los británicos en cuanto a la Causa Malvinas y no se puede bajo ningún modo relativizar”. Se trata de “un delito configurado bajo incumplimiento de deberes de funcionario público y traición a la patria”, exclamó Carmona en declaraciones a Radio Provincia.

En igual tono, el exfuncioanrio reseñó que “Milei ha dicho que si se trata de soberanía sobre Malvinas, cuenta el voto de los que votan con los pies en la tierra. Eso lo tienen los isleños y reconoce el derecho de autodeterminación, que es un viejo anhelo de los británicos”.

“Quienes pisan hoy Malvinas, no son un pueblo sojuzgado como se requiere que exista para que haya libre determinación, no son un pueblo sometido al colonialismo sino que son ciudadanos del estado colonial que fueron implantados allí en un plan de ocupación de las islas”, acotó.

Las tres situaciones revisten máxima gravedas y deben ser investigadas urgentemente.

En los tres casos se ven involucradas altas responsabilidades del presidente, de su equipo más próximo y de los funcionarios de Cancillería.

Esto esto no puede ni debe quedar así. — Guillermo Carmona (@grcarmonac) April 2, 2025

Entonces, la expresión de Milei indica que “la cuestión de soberanía depende de mil 700 isleños que podrían votar y que son nacionales británicos con dependencia total de la voluntad del gobierno británico, y si no fuera tan grave institucionalmente tendríamos que decir que es un disparate”, prosiguió el diputado nacional con mandato cumplido.

Finalmente, Carmona manifestó que “en pocos días se va a tratar la cuestión Malvinas en la ONU y estamos en la peor posición que podríamos estar y no hay dudas que los británicos van a utilizar el discurso de MIlei. Insisto, esto es un plan de entrega”.