Kicillof defendió el desdoblamiento: “Es un caos dos elecciones juntas el mismo día”

En el marco del cierre del ciclo de charlas ‘Debate del Futuro’ realizado en el Teatro Argentino de La Plata, el gobernador bonaerense Axel Kicillof volvió a pronunciarse en favor del desdoblamiento electoral.

Mientras se dilata la definición en la Legislatura respecto a la suspensión de las PASO, Kicillof rechazó la posibilidad de que las elecciones provinciales y municipales se realicen el mismo día que las nacionales, tal como propone el kirchnerismo.

“Estamos discutiendo el sistema electoral. Di mi opinión y vuelvo a darla. Es un caos dos elecciones juntas el mismo día”, enfatizó el mandatario provincial.

Ante un auditorio colmado, rechazó de plano el sistema de boleta única de papel que regirá a nivel nacional, a la vez que advirtió por las consecuencias negativas en el ámbito bonaerense. “Una solución posible es votando en dos días distintos”, contrapuso.

En otro de los pasajes de su extenso discurso, Kicillof hizo una autocrítica por la gestión del gobierno del Frente de Todos, y pidió avanzar en “unidad” hacia la construcción de una alternativa política.

“Si no debatimos, no hay ningún futuro. Si nos tiramos agresiones todo el tiempo, es un papelón. Es parte de lo que pasó en la etapa anterior. No vengo a tirarle toscas a nadie, no es el método”, graficó.

De cara al futuro, exclamó: “Tenemos la tarea de consolidar una unidad que contenga a los sectores que se sintieron excluidos y también generar las condiciones para que el próximo gobierno popular tenga la autoridad, el apoyo y la decisión que se necesita para transformar la realidad”.

Y subrayó: “La mejor forma de contestar a las provocaciones de Milei es demostrando que nosotros sí tenemos argumentos para defender nuestras ideas. La discusión la damos trabajando por la educación pública, la salud, la seguridad, el federalismo, la soberanía y las obras que les están mejorando la calidad de vida a los vecinos y vecinas”.