Bullrich bramó contra Macri: “Se junto con el kirchnerismo, me dio lástima”

Tras el rechazo de los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en el Senado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arremetió contra el expresidente Mauricio Macri por la decisión del PRO de dar quórum durante la sesión.

“Se juntó con el kirchnerismo para voltearle un decreto a Javier Milei”, resumió la funcionaria en declaraciones televisivas.

“Dos senadores le dieron el quórum. Me dio lástima porque es la vendetta. Está con bronca, entonces actúa por impulso y no por inteligencia. No quiere aceptar que al Gobierno le está yendo bien, está logrando objetivos y está manejando las riendas de la economía”, agregó.

Y desestimó los dichos en los que el titular del PRO acusaba a Horacio Rodríguez Larreta de subestimarla en la interna de 2023: “No creo que (Horacio Rodríguez Larreta) haya pensado eso de mí. Me eligieron a mí porque yo tenía una línea mucho más disruptiva. Él era políticamente correcto pero yo fui mucho más a fondo”.

Consultada por los comicios porteños, consideró que “es una elección desubicada. En el Gobierno nacional sacamos las PASO para ahorrar dinero y para que la gente vote una sola vez en octubre y que el país genere este año mejoras económicas, de seguridad y en desregulación”.

“¿Por qué vas a votar el 18 de mayo y el que gane va a asumir el 18 de diciembre? Imaginate la estupidez. Eso le conviene a solo a Macri, a ningún ciudadano”, disparó Bullrich.

“Dicen que la Capital tiene dueño, pero no, no es Formosa. En esta lógica, el Gobierno decidió jugar y lo va a hacer para demostrar que esta elección no tiene sentido en este momento”, sentenció la titular de la cartera de Seguridad.