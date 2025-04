Tajante advertencia kirchnerista a Kicillof: “Si desdobla, Cristina será candidata”

La senadora provincial de Unión por la Patria, Teresa García, agudizó la interna peronista tras el reciente mensaje del gobernador Axel Kicillof, al señalar que Cristina Fernández de Kirchner “será candidata a diputada” bonaerense.

“Si el desdoblamiento se plantea como una cuestión irrefutable, Cristina será candidata provincial”, pues, según afirmó al exministra de Gobierno, está “dispuesta a jugar”.

De todos modos, no desestimó “que se llegue a un feliz término porque todo el mundo tiene que entrar en razón”.

“Está advertido que si hay desdoblamiento Cristina será candidata, listo. Me parece que lo que hay que hacer es reiniciar con sensatez las discusiones para que no sea un capricho”, acotó García en alusión al jefe del Estado bonaerense.

Así las cosas, puso de relieve en declaraciones a FM Futuröck que “si el desdoblamiento no es conveniente desde la instrumentación de la elección, de su ingeniería, y si no es conveniente desde el punto de vista político, ¿por qué para algunos resulta conveniente? Esto es lo que no logramos entender”.

En tanto, evaluó que el de Cristina “no es un capricho de ella para ir a discutir con un puntero del PRO de algún lugar sino para discutir la orientación nacional” de la elección y de la postura del peronismo.

“Creemos que tiene que ser en unidad pero con un discurso muy fuerte y ordenado respecto de la desgracia que es este Gobierno nacional para los bonaerense, pero no todos entienden los mismo y creen que desde una elección local se le puede dar combate al Gobierno nacional. Nosotros creemos que no”, insistió.

Finalmente, la legisladora admitió que “hay discusiones y charlas” con el kicillofismo pero lamentó que “es la primera vez que en la provincia se debate una fórmula o una manera de votar” cuando la provincia siempre votó con la Nación en simultáneo”.