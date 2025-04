Macri aclaró que aún “no hay acuerdo” entre el PRO y LLA en la Provincia

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, aclaró que nadie de la Casa Rosada le transmitió la voluntad de llegar a un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Al aludir al encuentro que mantuvieron los diputados Cristian Ritondo y Diego Santill con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el líder PRO resaltó que “la foto existió, la sacaron ellos y la publicaron ellos”.

“Antes de entrar acá, hablé con Cristian Ritondo y me transmitió que no ha habido ningún avance más allá de aceptar la posibilidad de sentarnos a trabajar, pero ni siquiera han aceptado todavía que esto es un acuerdo entre partidos”, enfatizó en declaraciones a TN.

