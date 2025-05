Anello reculó en chancletas tras su diatriba racista: “Me extralimité”

El animador radial y televisivo Gabriel Anello intentó matizar su brutal acometida racista enfocada en el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, al atribuir sus dichos a un malestar físico.

“Claramente me extralimité, me fui un cambio más. No es una excusa, no me sentía bien, me tendría que haber ido, me dolían los riñones. Estaba enojado, es difícil cuando te operan todo el tiempo, metí la pata”, expresó en el aire de Radio Mitre.

Acto seguido, intentó explicar: “Quería decir que lo que es blanco es blanco, lo que es negro es negro, lo que es marrón es marrón, me quería meter en comparación de colores, no quería discriminar a nadie”.

📹| El periodista Gabriel Anello (@AnelloGaby) pidió disculpas luego de tratar de “negro de mierda ignorante” al presidente de @BocaJrsOficial Juan Román Riquelme: “Me extralimité” pic.twitter.com/8qjUs5jwAf — ANDigital (@ANDigitalOK) May 8, 2025

“Esto no va a hacer que yo no siga criticando a Juan Román Riquelme en su gestión, que es paupérrima”, aclaró Anello, ante la atenta mirada de sus compañero de programa radial, quienes por omisión avalaron dicho.

De todos modos, el animador exclamó: “Quiero correr a mis compañeros, ellos son respetuosos del conductor porque el editorial es mío, no me van a interrumpir. También quiero dejar de lado a la radio que no es Gabriel Anello”.

“Cometí un error, es difícil cuando piden tu cabeza todo el tiempo, la responsabilidad es absolutamente mía”, insistió.

Y finalmente cayó en el lugar más común: “Pido disculpas si alguno se sintió ofendido. La grandeza del ser humano y la valentía del hombre es pedir disculpas. Yo voy a seguir siendo el mismo”.