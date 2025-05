Pesar en la Patria Grande: Murió Pepe Mujica

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, falleció este martes 13 de mayo a los 89 años, después de una extensa lucha contra un cáncer de esófago.

Figura emblemática de la izquierda latinoamericana yun ícono de la Patria Grande, Mujica integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en los años 60 y 70. Durante la dictadura en el país oriental, pasó catorce años en prisión

Tras el retorno de la democracia, comenzó una destacada trayectoria política que de los depositó en la presidencia de Uruguay, entre 2010 y 2015.

Antes había sido diputado, senador, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca-

Un estilo de vida austero junto a su esposa Lucía Topolansky –vivían en una chacra- motivó el reconocimiento internacional y ser caratulado como “el presidente más humilde del mundo”.

En abril del año pasado había comunicado su enfermedad y en enero de 2025 decidió suspender los tratamientos médicos para recibir cuidados paliativos en su hogar, cuando dejó un mensaje de despedida.

“Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Les doy un abrazo a todos. Segundo, me despido de mis compañeros y simpatizantes. Lo único que quiero ahora es despedirme”, reflexionó, y sentenció: “No hay nada como la democracia”..

La lucha por la justicia social, la humildad y el compromiso político constituyen de ahora en más el eterno legado de Pepe Mujica.