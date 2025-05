Lospennato: “Nacionalizaron la elección y la gente apoyó ese rumbo”

La diputada nacional y legisladora porteña electa por el PRO, Silvia Lospennato, realizó un balance de las elecciones de este domingo, en las cuales la fuerza amarilla perdió por primera vez en 18 años.

“Yo sabía cuando acepté encabezar esta lista, que era un desafío difícil”, reconoció, para luego recalcar que intentó “durante toda la campaña” hacer lo que entendían “que había que hacer en esta elección, que era hablar de la ciudad, pero definitivamente” no lo lograron.

Asimismo, sostuvo que “fue muy poca gente a votar y eso es un llamado de atención para todos, porque hay gente que de alguna manera dijo o nada me gusta de lo que está en la oferta, o directamente ya me resigné y creo que mi voto no va a cambiar nada”.

“Ese es el peor de los escenarios. Prefiero pensar que no le gustaba la oferta y no que la gente se resignó a que nada va a cambiar”, acotó Lospennato en declaraciones a Radio Mitre.

Acto seguido, disparó: “No hubo una sola propuesta para la Ciudad, ellos nacionalizaron la elección y la gente apoyó mayoritariamente ese rumbo. La voz del pueblo se respeta, así que hay que aceptar el resultado”.

Por último, Lospennato se refirió a la sugerencia de “jubilación” lanzada por el presidente Javier Milei para con el líder PRO, Mauricio Macri.

“Los tiempos de la vida política de cada persona lo define uno y el presidente Macri es para nosotros, para los que formamos parte del PRO, un líder que nos enseñó mucho y que nos sigue enseñando”, reflexionó.

Finalmente, indicó que “se trata de una persona que presidió la Argentina” y “ningún país de los que a mí me gustan desprecia la experiencia de quien pasó por la máxima magistratura. Se los valora y se los respeta, así que espero que eso siga pasando en la Argentina”.