Bianco ensalzó la convocatoria de Kicillof: “Hay ganas de comprometerse y discutir”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó un positivo balance de la presentación en sociedad del Movimiento Derecho al Futuro, destacando el mensaje político condensado el pasado sábado en el camping de UPCN en Los Hornos.

“Quedó demostrado que hay ganas de comprometerse, discutir y plantear una alternativa para adelante: participaron más de 40 mil compañeros y compañeras”, enfatizó el funcionario en conferencia de prensa.

Además, puso de relieve que “en el cierre, el gobernador Axel Kicillof convocó a conformar un frente bonaerense, a partir de la unidad de todos los sectores del peronismo y del campo popular, que se oponga a las políticas del Gobierno nacional”.

Por otra parte, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, informó que “el Gobierno bonaerense firmó un convenio con el Correo Argentino para desarrollar la logística integral de los comicios”.

Esto “incluye la inspección de los espacios de votación; el traslado de padrones y urnas; la digitalización, transmisión de telegramas, el recuento provisorio y la publicación de resultados”.

“Con estas condiciones, que garantizan la transparencia y el normal desarrollo de la jornada electoral, hemos logrado además que el costo por elector en la Provincia sea un 57 % menor al del sistema electoral utilizado en las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires”, completó.

También presente en la conferencia, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, consignó que “el acto del Movimiento Derecho al Futuro forma parte de un camino que venimos trabajando hace tiempo: construir el futuro desde la militancia, el compromiso y la organización”.

“En este contexto de crisis profunda, con un Gobierno nacional que ha abandonado al pueblo, entendemos que es momento de aportar a la reconstrucción del peronismo y de ofrecer una alternativa que vuelva a poner en el centro a los argentinos y argentinas”, reflexionó el ‘Cuervo’.

En otro orden, hizo alusión al “récord histórico” en esta edición de los Juegos Bonaerenses. Tras marcar que hay “más de 480 mil inscriptos”, precisó que “la inversión provincial para desarrollar este evento que garantiza el acceso al deporte y a la cultura supera los $ 18.000 millones, $ 6.000 millones más que en la edición 2024”.

“Mientras a nivel nacional los Juegos Evita se han desmoronado, con una caída del 70 % de la inversión, en la Provincia elegimos el camino opuesto: una administración responsable y un esfuerzo enorme para sostener este emblema del deporte y la cultura. Los Juegos Bonaerenses son el evento deportivo y cultural más grande del país y, por decisión del gobernador, van a seguir realizándose con normalidad, aún en un contexto nacional de ajuste y retroceso”, exclamó.

En otro orden, mencionó que “con el fin de garantizar la seguridad alimentaria de más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes, el Estado provincial continúa haciendo una inversión mensual de $79.323 millones para brindar desayuno, almuerzo y merienda a estudiantes con vulnerabilidad social en escuelas públicas de los 135 distritos bonaerenses y con la distribución de módulos complementarios para sus familias” a través del SAE y del programa MESA.

Finalmente, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, reveló que “mantuvimos una reunión con las autoridades de ARCA sobre el proyecto que denominan Plan de Reparación del Ahorro de los Argentinos”.

“Si bien no nos oponemos al programa de simplificación, entendemos que tal como está planteado, no brinda seguridad jurídica en tanto y en cuanto no haya una ley que modifique el régimen penal tributario, el régimen penal cambiario y la ley de procedimiento tributario”, advirtió el funcionario.

“Desde la Provincia no vamos a perseguir a nadie que tenga ahorros bajo su colchón, sólo pedimos garantizar la seguridad jurídica de los y las contribuyentes”, cerró.