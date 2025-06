El Gobierno vetará el aumento a jubilados y la moratoria si se aprueban en el Congreso

En la antesala de la sesión que se realizará el próximo miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación, el Gobierno nacional anticipó que vetará cualquier iniciativa sancionada que promueva un aumento de las jubilaciones y reestablezca la moratoria previsional.

Por pedido de la bancada de Unión por la Patria y otros bloques opositores, la Cámara baja tratará el aumento excepcional del 7,2 % a jubilados y pensionados, mediante un incremento de emergencia para las prestaciones abonadas por la ANSeS.

Además, los diputados debatirán la prórroga de la moratoria previsional, con el objetivo de extender el plan de pagos previsionales que permite jubilarse a personas sin los 30 años de aportes requeridos.

En el temario también aparece la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con una actualización automática del nomenclador de aranceles y recomposición de haberes.

No obstante, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue terminante al respecto. “Si no hay recursos, no se va a poder aprobar la reforma previsional”, indicó.

“De ninguna manera va a poder aprobarse una ley con esas características”, insistió, en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ministro coordinador aclaró que “no es prever incrementos de partidas solamente, sino de dónde salen los recursos”.

Y sentenció: “¿De dónde van a salir los recursos? No existen recursos para el sistema previsional. Si hay un activo y medio por cada jubilado, obviamente no se puede pagar”.

Cabe recordar que en 2024, el presidente Javier Milei vetó las leyes de movilidad jubilatoria y de financiamiento de universitario sancionadas por el Congreso.