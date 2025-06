Diputada PRO pronosticó que la militancia cristinista “va a terminar mirando para otro lado”

La diputada nacional del PRO, Silvana Giudici, sostuvo que tras la condena a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner “se abre un camino muy importante para Argentina”.

“Esta es una causa simbólica. Nunca en nuestra historia hubo un mecanismo de extracción de recursos públicos tan escandaloso como el que montaron Néstor y Cristina Kirchner a través de la Dirección de Vialidad”, puntualizó la legisladora macrista.

“Que reciban la pena los que montaron esto me parece que es un punto de inflexión para que se entienda que en nuestro país se puede terminar con la impunidad”, enfatizó en declaraciones a la AM 950.

En igual tono, consignó que “con esto se abre un entramado de causas que están conexas. Hotesur y Los Sauces están vinculadas con esta causa y por eso esto recién empieza y va a tener muchas más resoluciones judiciales como esta”.

Del mismo modo, consideró que “sería muy importante” recuperar fondos públicos, pues “es otra novedad que cambiaría la historia argentina de los últimos 100 años. Sería muy bueno que se recupere el dinero de la corrupción”.

“Si el justicialismo se rearma será sin Cristina”, agregó Giudici y vaticnó que “le va a pasar lo mismo que a Menem: la militancia va a terminar mirando para otro lado”.

Por último, diferenció el fallo de la causa Vialidad del caso de la criptoestafa que involucra al presidente Javier Milei: “El tema $Libra se está investigando, pero no tiene nada que ver con este punto porque no son recursos que se robaron del presupuesto nacional y terminaron en hoteles y valijas en la Rosadita. Hay que mejorar los mecanismos de control de Argentina para que estas cosas no vuelvan a pasar”.