Alfil massista afirmó que hay “una oportunidad muy grande” de consumar la unidad

El diputado nacional y presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, reveló detalles de las negociaciones que está llevando a cabo el peronismo en la provincia de Buenos Aires con Sergio Massa, Axel Kicillof y Máximo Kirchner a la cabeza, de cara al cierre de listas previsto para el 19 de julio.

“Lo que tenemos enfrente no es un problema de la dirigencia, es un problema que está lastimando a la gente, a los que nos votaron y a los que no”, afirmó el exministro de Transporte en declaraciones a la AM 750.

En este contexto, celebró que tanto Massa como Kicillof y Kirchner estén “construyendo ese acuerdo”, que si bien tiene las tensiones lógicas, parte de “una voluntad férrea de representar”, con miras puestas en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre.

Según el dirigente del Frente Renovador, en esta etapa el desafío principal no es definir candidaturas, sino consolidar un espacio capaz de enfrentar las consecuencias del modelo neoliberal de Javier Milei.

Consultado específicamente sobre una posible postulación de Massa, el diputado evitó dar definiciones, pero, sin cerrar la puerta, subrayó que “siempre estuvo donde se lo necesitó”.

Para Giuliano, el lugar que iba a ocupar Cristina Fernández Kirchner como cabeza de lista en la tercera sección electoral surgirá al final de la negociación. “Eso es la última parte de cualquier acuerdo, la última parte de la consolidación de un espacio”, alegó el legislador massista.

Acto seguido, ponderó la estructura del Frente Renovador en territorio bonaerense: “Tenemos dirigentes muy importantes: intendentes, legisladores, diputados nacionales. Creo que hay una “oportunidad muy grande” de consumar esa unidad y “nadie le escapa a la jeringa”.