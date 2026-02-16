CFK trató de preservativo a Milei: “Te van a tirar al basurero de la historia”

La dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, criticó en durós términos la marcha del Gobierno de Javier Milei, enfocándose en la disparada del dólar.

“Che Milei… Campeón… ¿En serio que ‘Todo Marcha de Acuerdo al Plan’? ¿TMAP? Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no?”, ironizó la líder opositora a través de un posteo en redes sociales.

Acto seguido, enumeró: “Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65 % y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los vencimientos en pesos; tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones y cierran fábricas, PyMES y comercios”.

“En abril el FMI te dio 12.000 millones de dólares y vos decías que iba a bajar el dólar a 900 pesos y que ibas a ‘dolarizar’ a 911 pesos. Te acordás ¿no? Ahora, te van a dar 2.000 millones más pese a que no juntaste las reservas que te pedían y, así y todo, ayer (jueves) el dólar te cerró a 1.385 pesos”, precisó Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria por la Causa Vialidad.

“Otra vez, para que no se te siga disparando el dólar, tuviste que salir corriendo a modificar los encajes bancarios aumentándolos al 40 %. O sea… elegís encarecer el crédito sin que te importe reventar la actividad económica aún más de lo que está”, prosiguió.

Y aguijoneó: “¿Cómo era lo que decías ‘economista experto en crecimiento con o sin dinero’? ¿Que el problema era el gasto y que con superávit todo se resolvía?”

“Hoy no hay ni reservas, ni inversión, el consumo se desplomó y el verdadero problema del país sigue siendo la falta de dólares agravada por el feroz endeudamiento a partir del Gobierno de Mauricio Macri y la fuga de capitales”, enfatizó la expresidenta.

En tanto, indicó que “el famoso ‘plan motosierra’ fue en realidad una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos… mientras tanto… los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca”.

“¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los “kukas”? ¡Ves que sos un Presidente muy cobarde!”, bramó CFK.

“La verdad de la milanesa es que los que sí tienen un plan son el poder económico (con su correlato mediático) y las Fuerzas del Norte… que para sostenerte, usarte como títere vendepatria y continuar saqueando nuestro país a través de las finanzas y los recursos naturales, necesitaron meterme presa y proscribirme”, sumó.

Finalmente, aclaró que “no es una visión conspirativa de la historia. Es mucho más sencillo: hay que escuchar lo que dicen y ver lo que hacen. Eso sí… fíjate Milei… porque cuando no les sirvas más te van a tirar al basurero de la historia”.

Como posdata, disparó: “Leí que en el streaming dijiste que vas a ser reelecto en el 2027… Te quiero comentar que determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran”.

