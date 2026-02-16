La disparada del dólar ya impacta en el precio de los 0 km

La intempestiva suba del dólar de los últimos días de julio comenzó a impactar de lleno en los precios de lista de los autos 0 km.

Así lo informaron este viernes desde distintas automotrices. Por ejemplo, Stellantis (Fiat, Peugeot, Jeep, DS, Ram) había planificado un aumento inicial de 5,5 %, pero tras el salto del dólar ajustó su incremento promedio al 12 % en lista de precios.

Una conducta similar adoptó Ford Argentina, que actualizó precios con subas promedio del 3 %, variando por modelo: Ranger (+3,1 %), Maverick (+3,3 %), Bronco Sport (+4 %) y Everest (+1 %).

En Toyota el aumento promedio de los precios fue del 3,5 %, alineándose con Ford.

Otras marcas como General Motors, Renault, Nissan habían ajustado sus listas en julio con subas moderadas previo al salto del dólar.

En el sector advierten que el aumento del dólar puede trasladarse sobre los costos de importación, ya que insumos y vehículos importados se encarecen directamente por el cambio oficial.

Ahora, la expectativa pasa por las revisiones que se introduzcan en las listas agosto y cómo se vean afectadas por la volatilidad.

También hay incertidumbre respecto a la financiación que motivó la reactivación del sector en el primer semestre de 2025, con el riesgo de que tasas de interés en alza ralentice la actividad.