Política | 1 ago 2025

Prisión domiciliaria

Cristina volvió a salir al balcón para saludar a universitarios recién recibidos

La expresidenta tomó contacto con el exterior cuando un grupo de estudiantes festejaban su graduación en San José 1111.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner salió nuevamente al balcón este viernes para saludar a un grupo de jóvenes universitarios que festejaban su recibida.

La escena quedó retratada por el celular de un vecino que se acercó al departamento en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina transita su condena en prisión domiciliaria, en el marco de la Causa Vialidad.

Las imágenes muestran celebrando a los recién graduados y la exmandataria saludándolos festivamente desde su vivienda en San José 1111.

La exjefa de Estado y titular del PJ había vuelto a pronunciarse en público horas antes, con una certera crítica al presidente Javier Milei por la abrupta suba del dólar.

En sus redes sociales, CFK calificó al libertario como un “títere vendepatria”, y avisó que desde el poder económico lo “van a tirar al basurero de la historia”.

