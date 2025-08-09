Espinoza advirtió por el “genocidio de la ciencia” perpetrado por Milei

El intendente de La Matanza y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Fernando Espinoza, destacó la importancia de la investigación científica argentina, al tiempo que cuestionó al presidente Javier Milei por querer “que desaparezca el Conicet y con él la investigación científica entera”.

“Mientras el país se maravilla siguiendo el streaming que muestra la asombrosa labor que nuestros científicos realizan en la costa de Mar del Plata revelando un mundo marino desconocido, Milei se empeña en hundir en las profundidades al Conicet y a toda la ciencia argentina”, contextualizó el alcalde.

Asimismo, indicó que “está claro que Milei quiere en serio volver al país de hace 100 años, al que siempre elogia. Nos quiere en las mismas condiciones de hace un siglo en todos los aspectos. Y eso incluye que desaparezca el Conicet y con él la investigación científica entera”.

“Lo que está haciendo intencionadamente Milei es un genocidio de la ciencia. En lo que va del año, según el INDEC se perdieron 4 mil empleos públicos en el Sistema nacional de Tecnología e Innovación. Y ahora pone en riesgo la continuidad de la carrera de investigador científico”, acotó.

En igual tesitura, consignó que “en todo el mundo, sobre todo en los países que adora Milei, se sabe que sin desarrollo científico no hay futuro como Nación. Quizá el Presidente también lo sepa, y precisamente por eso atenta contra quienes nos pueden llevar a ese futuro. Nos quiere en el pasado”.

“En tanto que prestigiosas instituciones extranjeras reconocen y apoyan al Conicet y se comprometen financiando iniciativas como la exploración del fondo del mar, Milei quiere borrar del futuro a los becarios. En dos años puede no haber más nuevos científicos”, anexó el jefe comunal matancero.

“En el país, nuestro país la Argentina, de Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y César Milstein, ganadores del Premio Nobel por sus investigaciones, un licenciado en Economía con un doctorado honoris causa que le dio un amigo, quiere destrozar la ciencia. No lo vamos a permitir. No podemos. El pueblo y los científicos con su voto van a frenar a Milei”, sentenció Espinoza.