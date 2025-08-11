Según Cobos, Milei “le puso el último clavo al cajón del PRO”

El diputado nacional de la UCR, Julio César Cobos, cuestionó el inicio de la campaña libertaria banalizando el “Nunca Más”, al tiempo que admitió la dura realidad de su partido.

“No podés usar una frase sensible o banalizarla, porque fue parte de una historia dura y tenía otro objetivo”, expresó el legislador al aludir al cartel de “Kirchnerismo nunca más”, con la misma tipografía del histórico informe de la Conadep sobre el terrorismo de Estado en la última dictadura cívico-militar.

“Además, ¿qué propuesta está haciendo? Tiene que decir que va a hacer cosas mejores y solo se va a ir apagando el kirchnerismo”, fustigó el exvicepresidente en declaraciones a A24.

Acto seguido, fue más allá al dar cuenta que “hablan del kirchnerismo y que ‘le voy a poner el último clavo al cajón’, y se lo acaban de poner al PRO, al partido que lo ayudó, le dio la fórmula presidencial para integrar el Gabinete y ahora le decís ‘vení’, en un contrato de adhesión, es La Libertad Avanza”.

Por otra parte, sostuvo que la Unión Cívica Radical “está en coma, esta es la verdad".

“Es una lástima porque no tuvimos un radicalismo nacional. No hubo articulación entre el comité y los gobernadores”, puntualizó el exgobernador de Mendoza.

En tanto, consideró que “cada uno hizo lo que pudo para subsistir y se transformaron en partidos provinciales sin una articulación nacional”.

“Cuando íbamos a votar, cada uno incidía con los legisladores que por ahí tenían mayor dependencia, y nos hemos desdibujado”, finalizó Cobos.