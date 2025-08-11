Lemoine, la voz libertaria para responder las acusaciones de Mondino: “Está armado”

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, salió al cruce de los dichos de la excanciller Diana Mondino en torno a la criptoestafa motorizada por el presidente Javier Milei.

“Dicho en inglés quizás no suena igual que en español y no se entiende el sentido que le quiso dar. Sin embargo, siendo este un contexto electoral en el que la oposición está intentando tildar a Milei de corrupto, me hace pensar que no fue inocente del todo. O es propensa a caer en esas trampas. Me cuesta creer que fue accidental, quiero creer que sí”, analizó la legisladora en declaraciones a LN+.

Luego indicó que Mondino “no aseveró que Milei es un corrupto” y recordó que “el propio Presidente dijo en su momento que no tendría que haberlo publicado. Él compartió para que la gente se anote para participar para cuando se repartiera el dinero, no para que compre”.

De todos modos, arremetió en torno a la figura de la extitular de la cartera diplomática, echada del cargo en octubre de 2024: “Si se presenta en estas elecciones con otro partido ya sabemos por qué fue”.

“No es la primera vez que pasa. La pregunta es por qué. Rinde muy bien en Córdoba y justo esta semana le hacen una entrevista de ese estilo en Estados Unidos. Es prácticamente atentar contra el Presidente. Y si fue un furcio y se equivocó, no está a la altura del cargo que tenía. No la vi bien”, se quejó la parlamentaria ultraoficialista.

....sacan la info de Luis Gonzalez, el "escritor" que está obsesionado con Milei y todo el espacio y usa de fuente a Giacomini y Claudia Oviedo.



Más armado imposible. — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) August 8, 2025

Al aludir a las objeciones a la “salud mental” del Presidente, Lemoine consideró que “ella está buscando hacer daño. Nadie en el Gabinete se queja, al contrario, hay un buen ambiente laboral”.

“La gente de Villarruel hace esas acotaciones de Milei ¿Quién le hizo llegar esa pregunta a ese entrevistador? Está armado, no seamos inocentes. A mi me lo hicieron desde 2021 hasta 2023. Estos ataques aparecen en campaña. Si no supo avisar cuando le estaban haciendo macanas es porque no estuvo a la altura”, finalizó.