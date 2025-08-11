Para Estela de Carlotto, el Gobierno no tiene ni “cerebro” ni “moral”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, rechazó la utilización de la frase “Nunca Más” en una bandera de campaña de La Libertad Avanza, al tiempo que advirtió que los responsables de esa acción “no tienen cerebro”.

“Se ve que no tienen cerebro, tienen que copiar y sobre todo ofender. Es un detalle que no hay que soportarlo, hay que ofenderlos. Estamos en una pelea tremenda con esta gente”, arremetió la referente de derechos humanos.

🗣️"Se ve que no tienen cerebro, y tienen que copiar y sobre todo ofender"



Estela de Carlotto sobre la bandera que mostró @LLibertadAvanza en La Matanza, con @fllorenteantoni en #SinCorbata. pic.twitter.com/zPNsMzXjD7 — Splendid AM 990 (@splendidam990) August 8, 2025

En declaraciones a Radio Splendid, planteó que “esto va más allá de lo que se puede permitir, es la ofensa permanente. El método es dejarnos cada vez mas desprotegidos, abandonar a la gente, al pueblo”.

“Fue un error elegirlos. Los gobiernos que son opositores o de mala onda siempre han tenido sus cosas, pero nunca con la actitud ofensiva y maligna que tiene este Gobierno y todo lo que hace es para daño, sobre todo para herir la humanidad, la mente, el corazón”, describió Carlotto.

🗣️“Nunca se vio una actitud tan maligna y ofensiva como la de este gobierno”



Estela de Carlotto, Presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, con @fllorenteantoni en #SinCorbata. pic.twitter.com/9WTLwcsuFF — Splendid AM 990 (@splendidam990) August 8, 2025

Finalmente, evaluó que “el Gobierno no tiene moral, si pudieran harían mucho más todavía. Estamos pasando un momento único porque nunca con los gobiernos enemigos, los malos gobiernos ha habido esta situación de muerte e intolerancia y de maldad”.