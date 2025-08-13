Más allá de la polémica por la banalización del terrorismo de Estado, se supo que la visita de Javier Milei a La Matanza fue más corta de lo informado por la maquinaria propagandística de La Libertad Avanza.

A las 11:52 de este jueves, la caravana que llevaba al mandatario quedó registrada en las cámaras de seguridad del Municipio, unas 10 cuadras antes de llegar a una obra en proceso en un barrio de Villa Celina.

El objetivo de la visita, se vio después, era para hacer una foto de campaña con sus candidatos en la provincia de Buenos Aires.

#VIDEO 🎦 Vuelo rasante de campaña: la visita de Milei a La Matanza duró 5 minutos



📌 https://t.co/G6Ybf3gEkc pic.twitter.com/tVi23fqmjH — ANDigital (@ANDigitalOK) August 8, 2025

Y a las 12:14, la caravana, ya de regreso, quedó grabada cuando estaba a punto de ingresar a la General Paz rumbo a CABA.

En total, la visita del líder libertario al lugar de las fotos duró apenas cinco minutos.

“Nunca tuvo interés, ni le importó atender a las inquietudes de los vecinos”, deslizaron desde el lugar fuentes afines a la comitiva violeta.

Además, la visita al terreno, donde se llevan a cabo demoliciones para dar paso a una nueva edificación, estuvo marcada por la presencia de un fuerte dispositivo de seguridad.

Vale mencionar que pese a que un grupo de vecinos quiso aprovechar la oportunidad para presentar reclamos, les impidieron acercarse y sólo pudieron observar desde lejos.

Los vecinos lograron capturar imágenes del entorno, que mostraban a los vehículos blindados, lo que reforzó la sensación de desconexión entre el Presidente, sus candidatos y el pueblo.