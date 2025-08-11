Bregman atendió a varios: “Olor a 2001 y con la misma banda”

La referente del PTS, Myriam Bregman, criticó el discurso presidencial brindado en cadena nacional para justificar los vetos y aclaró que no puede “contestar todo lo que dice” porque “es todo falso”.

“Milei miente. La base montaría aumentó y no porque subieron los salarios ¿Se terminó la emisión?: Por la deuda, la base monetaria se duplicó en el gobierno de Milei”, resumió la exlegisladora.

En tanto, indicó que “lo que anuncia Milei es ilegal. No puede disponer por decreto en materia tributaria según el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional. El déficit o superávit fiscal están ligados a la recaudación, por ende a los impuestos”.

“Su anuncio es totalmente monárquico: se arroga la decisión sobre lo que produce déficit, mientras paga la deuda ilegal, elimina o reduce las retenciones y baja impuesto a los bienes de los ricos”, anexó la abogada en causas por derechos humanos y laborales.

En suma, advirtió que “estamos llegando al techo de la banda... de la banda que nos gobierna” y recordó el funesto estallido: “Olor a 2001 y con la misma banda”.

Tras sus dichos, los adeptos del presidente hicieron fila para cuestionarla y entre las respuestas se cuentan la dada al periodista económico Osvaldo Granados: “Si va a responderme, lea un libro. No muerden e informan mejor que los trolls”.

También le hizo un consejo al ministro de Defensa, Luis Petri, en pareja con una de las más acérrimas defensoras del régimen libertario en los medios. “Aprendé a escribir”, le espetó.

Por último, aludió a la escasa presencia de miembros del Gabinete durante el anuncio. “¿Y el resto?”, se preguntó, deslizando que se trata de ratas que huyeron.