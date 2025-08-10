Germán Martínez objetó la “sobreactuación” y las “bravuconadas” de Milei

El presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados de la Nación, Germán Martínez, aseguró que el discurso de Javier Milei en cadena nacional no tuvo anuncios relevantes y estuvo marcado por un tono “electoral”.

“No habló de economía, de salarios, de jubilaciones ni de consumo. Solo buscó responder a la derrota en Diputados”, puntualizó el legislador santafesino en declaraciones a la AM 750.

En igual tenor, evaluó que el mensaje del mandatario no dejó “nada trascendente” y lo percibió “nervioso, dubitativo e incluso sobreactuando en el tramo final”.

“No fue para hablar de gestión ni rendir cuentas de la situación del país”, sino para “hacer un discurso político-electoral”, insistió Martínez y recalcó que “no habló de qué está pasando con la economía, donde no hay ningún nivel de crecimiento, la industria cae hace tres meses, el poder adquisitivo no mejora y tampoco el consumo o la inversión”.

Para Martínez, el Presidente optó por “evadir los problemas reales” y centrarse en “la paliza que se comió en la semana” en el Congreso.

L”os legisladores actuamos conforme al artículo 75 de la Constitución Nacional y no va a haber nadie que ponga límites a nuestro actuar”, aclaró al responder las “bravuconadas” del Presidente, puesto que “no habrá ningún diputado que se auto restrinja la posibilidad de legislar”.

“Ante la pérdida en Diputados, el Gobierno sale a redoblar su imagen de virilidad, que no la tiene. Ese es el problema del Gobierno: que sale a sobreactuar algo de lo que carece”, concluyó el jefe de la bancada de UxP en la Cámara baja.