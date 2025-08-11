Tras la puesta en escena matancera, Milei lleva la campaña a La Plata

Luego de la foto en La Matanza con los principales candidatos libertarios de la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei se prepara para encabezar el primer acto oficial de campaña de la fuerza violeta.

La cita será este jueves, desde las 18 horas, en el microestadio del Club Atenas, sito en Avenida 13 entre 58 y 59 de La Plata.

Los armadores esperan convocar alrededor de 6 mil personas, valiéndose de los métodos tradicionales de la tan vilipendiada casta: traslado y dinero en mano.

Además del jefe de Estado y el principal postulante en la octava sección, Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial, se especula con la presencia de los potenciales candidatos a nivel nacional la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el diputado nacional José Luis Espert.

Del mismo modo, serán de la partida los legisladores del PRO Cristian Ritondo y Diego Santilli, factores claves para que LLA haya absorbido al partido macrista.

