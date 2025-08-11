Kicillof advirtió que “la inflación de las familias no es la que muestra el Gobierno”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a acometer contra el presidente Javier Milei y su vocero, Manuel Adorni, por haber protagonizado “un papelón”, al haber difundido un video adulterado.

“Lo esperábamos y pasó: trucharon un video y lo difundieron el Presidente y el vocero”, fustigó el jefe del Estado bonaerense en declaraciones a Radio 10.

“Había suficientes antecedentes, sumada la precariedad de la política económica del Gobierno, para pensar que ocurriría lo que finalmente ocurrió: que iban a utilizar métodos de falsificación y truchaje, y difundirlo en redes con sus ejércitos”, pues “si algo tienen es esa capacidad y decidieron utilizarla”, pormenorizó.

📻 #AUDIO | "Lo esperábamos y sucedió: trucharon un video y lo difundieron como si fuera cierto", la respuesta de Axel Kicillof, gobernador de PBA, sobre el video fake difundido por el gobierno.



Asimismo, manifestó que “esto es parte de la campaña electoral que tienen diseñada ante las dificultades que tienen para instalar una campaña en la provincia que los deja en descubierto, porque no tienen mucho para ofrecer.

Acto seguido, reprochó que pese a que “reconocieron que era trucho, está el riesgo de que le hagan creer a alguien que uno dijo algo que no dijo”.

“Estamos ante una elección legislativa. La boleta de Fuerza Patria viene a defender la salud pública, la educación pública, la obra pública y la seguridad. Todas cuestiones que el gobierno nacional vino a destruir”, exclamó Kicillof.

En contraposición, aseveró que “Milei tiene un plan ortodoxo: recesivo, de ajuste, de reducción de ingresos, y de desindustrialización”, mientras que “la gente no puede pagar servicios, ni el bondi”.

“La inflación de las familias no es la que el Gobierno muestra”, acotó, para luego dar cuenta que “Fuerza Patria no sólo quiere ponerle un freno a Milei sino defender a los jubilados, al CONICET, a los docentes, la soberanía y la democracia”.

