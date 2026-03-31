Guerrera valoró haber superado “intereses personales” de los legisladores en pos de todos los bonaerenses

El titular de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, se pronunció tras la aprobación de la Ley de Financiamiento para la gestión de Axel Kicillof.

“Quedan selladas las tres herramientas clave que el Gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública”, expuso, al aludir a la normativa en cuestión, además del Presupuesto y la Fiscal Impositiva.

En tanto, el líder parlamentario consignó que “fueron semanas arduas de debate, de escuchar los diversos aportes que a lo largo de estos días se fueron proponiendo desde todos los sectores hasta llegar a un consenso”.

🏛 | Con la aprobación del Financiamiento en la @HCDiputadosBA, quedan selladas las tres herramientas clave que el gobierno bonaerense necesita para asistir a los municipios y no cortar las inversiones en materia de salud, educación y obra pública.



Fueron semanas arduas de… pic.twitter.com/Rjo3SC3glI — Alexis Guerrera (@AlexisGuerrera) December 4, 2025

“Construir esta mayoría requirió del compromiso y la responsabilidad de aquellos legisladores que, por encima de los intereses personales y sus respectivos posicionamientos políticos, pudieron priorizar el bienestar y el futuro de 17 millones de bonaerenses”, ponderó.

Y remató: “Ojalá así sea siempre”.