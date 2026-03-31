Economía | 4 dic 2025
Expectante
Caputo y el Riesgo País: “No tenemos la bola de cristal”
“Lo más probable es esperar que vaya a converger a los 300 puntos básicos ¿Cuándo? No sé, no podemos decir eso”, puntualizó el ministro de Economía.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó el camino recorrido por el Gobierno aunque evitó pronosticar cuándo podría bajar el Riesgo País.
“Si me hubieran dicho que íbamos a llegar a un acuerdo con el Fondo por US$ 20.000 millones, que íbamos a salir de las restricciones cambiarias, que íbamos a ganar las elecciones por paliza, que íbamos a hacer acuerdos comercial y estratégico con Estados Unidos, y que EEUU iba a estar comprando pesos en Argentina, yo hubiera pensado que el Riesgo País iba a estar en 300 puntos básicos”, contextualizó.
De todos modos, subrayó en declaraciones al diario Ámbito que “los mercados a veces tardan en reaccionar y no son fáciles de predecir”.
Sí expuso que esto está sujeto a la “consolidación” de la agenda de reformas que promueve la administración de Javier Milei como los paquetes laboral y tributario, el Presupuesto 2026 y la ley de presunción de inocencia.
“Lo más probable es esperar que el Riesgo País vaya a converger a los 300 puntos básicos ¿Cuándo?, no sé ¿Un mes, dos, tres o cuatro? No podemos decir eso”, insistió el titular del Palacio de Hacienda.
“No tenemos la bola de cristal”, pero si “se hacen las cosas bien, va a ir bien”, sentenció.
En otro orden, se mostró en sintonía con el presidente Milei en cuanto a las reservas y planteó que “es el Gobierno que más reservas compró en la historia reciente” y fueron destinadas a compromisos en el exterior y pago de deuda de importaciones.
“La compra será compatible con el aumento en la demanda de dinero (sin generar pasivos remunerados como las Lebac/Leliq), aprovechando el crecimiento de la demanda de pesos para comprar dólares de forma más ordenada”, finalizó Caputo.