La AFA fue distinguida como “marca líder mundial”

En el marco del Summit realizado en Nueva York, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue destacada por el prestigioso informe de Brand Finance, que la posiciona como la federación deportiva más valiosa del planeta y una de las marcas más influyentes del deporte mundial.

El reconocimiento fue presentado ante líderes de la industria, representantes internacionales, especialistas en branding y autoridades del ecosistema deportivo global, consolidando el lugar de AFA dentro del selecto grupo de marcas con mayor reputación, impacto global y crecimiento sostenido.

AFA as a Global Brand: Unlocking the Power of a Brand 🌎🇦🇷



We proudly partnered with Brand Finance for an exclusive event on the 72nd floor of SUMMIT One Vanderbilt in NYC!



The focus? Showcasing the global expansion and unmatched power of the AFA brand, with a keynote… pic.twitter.com/XcmVSxGKKp — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) December 3, 2025

Cabe mencionar que el estudio de Brand Finance, referencia global en valuación y fortaleza de marca, no suele incluir ni destacar a federaciones deportivas y se da justamente en momentos en los que la AFA es blanco de cuestionamientos en nuestro país.

“El hecho de que AFA no solo haya sido evaluada, sino también publicada y analizada en la propia plataforma oficial de la consultora, representa un hito inédito en el mundo del deporte”, destacaron desde la entidad presidida por Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Es que usualmente sólo marcas como Apple, Nike, Amazon y otros gigantes globales alcanzan este nivel de visibilidad institucional dentro de Brand Finance.

Durante el evento, AFA presentó su estrategia de internacionalización, su crecimiento sostenido en mercados globales y el impacto de las Selecciones Argentinas en la “consolidación de una marca deportiva moderna, competitiva y con capacidad de expansión”.

“Este reconocimiento confirma el trabajo realizado en los últimos años para posicionar a AFA en la élite mundial. La marca AFA hoy es un activo global, competitivo y atractivo para audiencias, sponsors y plataformas internacionales”, destacaron durante la jornada.

El encuentro reunió a más de 200 invitados, entre figuras del deporte, la comunicación, la industria del entretenimiento, empresas globales, agencias y representantes institucionales.

El evento tuvo como actor principal a Leandro Petersen, Chief Commercial & Marketing Officer de AFA, quien lideró la presentación del informe y expuso la proyección internacional de la marca.

Participaron asimismo referentes del proyecto deportivo nacional, entre ellos Roberto ‘Ratón’ Ayala, integrante del cuerpo técnico campeón del mundo, y se contó con la presencia especial de Emiliano ‘Dibu’ Martínez a través de una teleconferencia exclusiva. La conducción estuvo a cargo de Sergio Goycochea, leyenda albiceleste.