Tras la Ley de Financiamiento, desde PBA hablan de “deuda mucho más sana”

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, presentó “algunos elementos para desmentir las mentiras que intentaron instalar estos últimos días”, al calor de la aprobación de la Ley de Financiamiento.

“Nuestra provincia de Buenos Aires es la más austera del país: tiene el menor nivel de recursos y gasto por habitante, y es la de menor cantidad de empleados públicos junto con Córdoba”, introdujo el funcionario.

La Ley de Financiamiento aprobada por más de dos tercios de la Legislatura bonaerense incluye una autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 3.035 M, y busca garantizar el pago de los servicios de deuda. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 5, 2025

Asimismo, dio cuenta que la Ley de Financiamiento aprobada por más de dos tercios de la Legislatura bonaerense incluye una autorización de endeudamiento por el equivalente a US$ 3.035 millones, y busca garantizar el pago de los servicios de deuda”.

“El monto autorizado por la Ley representa apenas un tercio de la deuda que el Gobierno nacional mantiene con la PBA, equivalente a US$ 9.000 millones por interrupción de transferencias obligatorias y obras abandonadas. Si regularizara su deuda, no sería necesario el endeudamiento”, aclaró el titular del Palacio de Hacienda a través de un posteo en redes sociales

A esto podemos sumar el perjuicio adicional de la pérdida de recaudación por la destrucción de la actividad económica, que supera los USD 2.500 M.



Así, entre deudas del Gobierno nacional y el resultado de sus políticas, PBA lleva perdidos USD 11.500 M en recursos. — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 5, 2025

“A esto podemos sumar el perjuicio adicional de la pérdida de recaudación por la destrucción de la actividad económica, que supera los US$ 2.500 millones. Así, entre deudas del Gobierno nacional y el resultado de sus políticas, PBA lleva perdidos US$D 11.500 millones en recursos”, precisó.

En cuanto a endeudamiento, recalcó que “la deuda de la PBA es hoy mucho más sana que cuando asumimos. Por decisión de Axel Kicillof llevamos adelante una política de administración responsable que nos permitió reducir el stock de deuda total del 9 al 6 % del PBG”.

También redujimos la carga de los intereses en el presupuesto del 8% de los recursos en 2019 a menos del 3% en 2026; y cambiamos la composición de la deuda gracias a priorizar el financiamiento en mercado local y con organismos multilaterales. pic.twitter.com/JmdIu8ub6s — Pablo J. López (@PabloJ_LopezOK) December 5, 2025

“También redujimos la carga de los intereses en el presupuesto del 8 % de los recursos en 2019 a menos del 3 % en 2026; y cambiamos la composición de la deuda gracias a priorizar el financiamiento en mercado local y con organismos multilaterales”, mencionó López.

Así las cosas, sentenció: “Nuestra administración ordenada y responsable nos ha permitido sostener la gestión a pesar de la asfixia a la que nos somete el Gobierno nacional. Preservamos la sostenibilidad de la deuda mientras atenuamos los efectos de las políticas nacionales sobre 17 millones de bonaerenses”.