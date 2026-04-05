Pareja reconoció crisis con el PRO en PBA: “Estuvieron flojos moralmente”

El titular de La Libertad Avanza bonaerense y diputado nacional electo, Sebastián Pareja, criticó el acompañamiento del PRO a algunos puntos de la Ley de Financiamiento de la Provincia, dado que así le terminan dando “vía libre a Axel Kicillof para que haga lo que quiere con ese dinero”.

De todos modos, evitó ser tajante en cuanto al pago con “cargos” a cambio de esos votos en La Legislatura: “No tengo toda la información porque la votación no fue a mano alzada, fue por una máquina, no tengo el detalle nominal. Algo hubo y es condenable”.

“No puedo precisar quién y cuánto pagaron ni a quién con certeza, porque nosotros no fuimos parte de la negociación. Primero, porque el endeudamiento no lo íbamos a votar. Y, luego, porque desde esa lógica no nos convocaron a negociar. Entonces, si pagaron con cargos para mí es radio pasillo. No obstante, la votación fue un desastre. Es tirar un bidón de nafta a una casa ya incendiada que es la provincia de Buenos Aires, con complicidades que no puedo precisar”, describió en declaraciones a La Nación.

Luego consideró que “en esa votación la rosca le ganó a la política. Pero hay algunas cuestiones personales que influyeron en quienes denunciaron que le pagaron. Guillermo Castello está dejando la Cámara de Diputados. Y Florencia Arietto viene de una disputa con algunos de PRO. Pero es un error atacar a un cómplice y no dar directo al culpable. Pese que sí, hubo varios que estuvieron flojos moralmente”.

En cuanto a cómo sigue la sociedad con el PRO, aclaró que “la alianza electoral cumplió su propósito en septiembre. Y en octubre. Ahora hay un entendimiento, que tiene como fin principal el trabajo articulado en el Congreso de la Nación. Luego en provincia. Entiendo que no se desnaturaliza. Pese a que sí, tuvimos diferencias, es una crisis. No es una ruptura”.

“Somos dos partidos distintos. Pero en 2027 vamos a ganar la provincia de Buenos Aires. El candidato lo va a decidir el Presidente de la Nación Yo tengo el mandato de armar y agrandar el espacio para luego trabajar con el candidato que fuese”, cerró Pareja.