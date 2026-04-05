CONINAGRO valoró la “señal hacia el campo”

La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), celebró el anuncio del Gobierno en torno a la nueva baja en los derechos de exportación para el campo.

“Desde nuestra entidad, ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las retenciones en Argentina”, expusieron a través de un comunicado.

La entidad presidida por Lucas Magnano consignó que “el alivio fiscal al productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones”.

“Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del Gobierno es seguir avanzando hacia la eliminación de las retenciones”, enfatizó.

Desde nuestra entidad, ponemos en valor este nuevo paso hacia la baja de las #retenciones en Argentina. El alivio fiscal al #productor permite crecer en competitividad, producción y exportaciones. Valoramos la señal hacia el campo y confiamos en que el objetivo del gobierno es… pic.twitter.com/7J68VFMIg1 — CONINAGRO (@CONINAGRO) December 9, 2025

Sin embargo, dijeron no mirar “esta baja de manera aislada”, pues “se suma al paquete de medidas del proyecto de modernización laboral (RIMI, amortización acelerada para equipos de riego, mallas antigranizo y hacienda, exención de IVA al riego y la solución al problema de ganancia por tenencia en ganadería)”.

“En conjunto, son señales que mejoran el clima de inversión y apuntan a una mayor competitividad para el agro”, cerró CONINAGRO.