Bianco reiteró que el financiamiento “no es para gasto corriente”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, volvió a referirse a la Ley de Financiamiento aprobada por la Legislatura de la Provincia y las objeciones puestas desde la Casa Rosada.

El funcionario explicó que el financiamiento será utilizado para afrontar “vencimientos de deuda y obra pública”, en tanto que resaltó que el trámite debería ser automático porque la Provincia cumple con los requisitos de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

“Si el Gobierno nacional dice ‘no le autorizo el endeudamiento porque no me gusta lo que piensa el gobernador’, habrá que denunciarlo”, exclamó Bianco en declaraciones a Urbana Play.

El Gobierno puso el foco en el nivel de gasto de la provincia de Buenos Aires como condición para autorizarle nuevo endeudamiento a Axel Kicillof.



Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, señala: "Es un trámite técnico donde lo único que hace el… pic.twitter.com/KbGDlwqDw0 — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) December 9, 2025

Acto seguido, negó que Axel Kicillof haya deslizado que la Provincia podría entrar en default: “El gobernador no usó esa palabra, lo que dijo es que estos recursos son necesarios para hacer el pago de los vencimientos y seguir haciendo obras”.

En tanto, puso de relieve que el principal distrito del país “tiene superávit económico”, aunque déficit primario y financiero por la realización de obra pública.

“La Provincia tiene superávit económico, no tenemos superávit primario y no tenemos superávit financiero. Podría tener esos superávits si deja de hacer obra pública y no estamos de acuerdo. No estamos financiando gasto corriente, estamos financiando el pago de deuda y alguna obra pública”, concluyó.