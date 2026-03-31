Sin euforia, la Sociedad Rural destacó la nueva baja de retenciones

La Sociedad Rural Argentina destacó el anuncio realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, “de avanzar con la baja permanente de retenciones, que anunció el presidente, Javier Milei en la última Exposición Rural de Palermo”.

“La medida es otra señal hacia el campo, para fortalecer algo vital para los productores que es la confianza”, puntualizó la entidad de los hacendados.

En igual tono, subrayaron que “está claro que el camino a seguir para recuperar competitividad en el sector agropecuario es bajar impuestos. Y en el caso de las retenciones desde hace tiempo venimos advirtiendo que es un impuesto que frena el crecimiento y la inversión”.

La SRA ante el anuncio de baja de retenciones



Desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) destacamos el anuncio realizado hoy por el ministro de Economía, @LuisCaputoAR de avanzar con la baja permanente de retenciones, que anunció el presidente, @JMilei en la última Exposición Rural… — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) December 9, 2025

“Como venimos haciendo desde que asumimos la conducción de la entidad, hemos mantenido el diálogo con las diferentes autoridades. El objetivo es realizar aportes a nuestros gobernantes. Como ejemplo, acercamos propuestas a las reformas que hoy el Poder Ejecutivo presentará de manera oficial, y las cuales fueron contempladas”, acotó la SRA.

Y cerró: “Estamos convencidos que el diálogo y el intercambio nos permite conseguir resultados importantes para el campo argentino. Y seguiremos en ese rumbo, con el objetivo de que todos los argentinos vivamos en un país con desarrollo como todos nos merecemos”.