“Aguinaldo en tiempo y forma”: Se multiplican los reclamos gremiales contra Kicillof

En medio de la solicitud formal de docentes y estatales para que el gobernador Axel Kicillof convoque a paritarias, un gremio sumó a la lista de reclamos la urgencia del medio aguinaldo correspondiente a diciembre.

Durante las últimas horas, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) y la mayoría de los gremios que nuclean a los trabajadores de la administración pública comprendidos en la Ley 10.430 reclamaron que la Provincia reanude la discusión de ingresos para debatir el último aumento salarial del año.

En este contexto, la secretaria general de UPCN BA, Fabiola Mosquera, pidió que el Gobierno bonaerense cumpla con la obligación de abonar el Sueldo Anal Complementario (SAC) en tiempo y forma.

Desde el gremio informaron que Mosquera solicitó a las autoridades provinciales que “hagan todos los esfuerzos para cumplir en tiempo y forma con el medio aguinaldo de diciembre”.

“Todos los trabajadores del Estado atravesamos una difícil situación en este cierre de año”, se informó en redes sociales.

El planteo del gremio se da en medio de un complejo contexto económico, donde la Nación promete auditar el endeudamiento pedido por Kicillof.

A tal efecto, trascendieron versiones de que hay varios municipios con dificultades para costear el aguinaldo, lo que llevaría a evaluar la posibilidad de pagarlo en cuotas.