Bronca en el sector pesquero por quedar excluido de la baja de retenciones

El sector pesquero reiteró su malestar este miércoles luego de que el Gobierno avanzara con una reducción de retenciones para las economías agropecuarias, sin incluir a la actividad en el esquema de beneficios.

Con notorio malestar, las principales cámaras de la industria advirtieron que la exclusión “profundiza la pérdida de competitividad en un contexto de costos crecientes y precios internacionales en baja”.

La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y la Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (CAPeCA) insistieron en la necesidad de que la pesca sea considerada “economía regional”, condición que permitiría acceder a la rebaja en los Derechos de Exportación otorgada al agro.

#Campo 🚜 Caputo anunció una nueva baja de retenciones



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Sobre este punto, señalaron que la carga impositiva actual, sumada al impacto del Derecho Único de Extracción, afecta de manera directa la continuidad de las exportaciones.

“Somos el único sector de las economías regionales que no ha logrado una baja en las retenciones en ocho años”, advirtió el titular de CAPeCA, Eduardo Boiero.

Y graficó el complejo panorama de la actividad: “En la pesca no podemos competir con otros países que no tienen retenciones”.

Según los datos compartidos por las cámaras empresarias, los derechos de exportación vigentes —que se ubican entre el 1 % y el 9 % de acuerdo el producto— generan una desventaja frente a competidores internacionales y “ponen en riesgo la estabilidad económica de numerosas plantas procesadoras y flotas, especialmente en las provincias patagónicas”.

Por consiguiente, renovaron el reclamo para que se incorpore en el proyecto de Presupuesto 2026 la eliminación de las retenciones pesqueras. El planteo fue acompañado por un llamado a “revisar la política tributaria para evitar un deterioro mayor en la industria, que cumple un rol clave en la generación de divisas”.