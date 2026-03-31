Tras el estéril viaje a Oslo, Milei volvió al país y firmó la reforma laboral

El presidente de la Nación, Javier Milei, aterrizó en la mañana de este jueves en Buenos Aires luego de la frustrada entrevista que iba a tener lugar en Oslo, capital de Noruega, con la flamante Nobel de la Paz, Corina Machado.

Ante la imposibilidad de la llegada de la dirigente venezolana, el mandatario decidió volver al país con el objetivo de firmar los proyectos de reforma para que el Congreso los trate en sesiones extraordinarias.

El viaje relámpago a Noruega, donde el mandatario participó de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz que distinguió a la opositora venezolana María Corina Machado, obligó a correr 24 horas la fecha que la propia Casa Rosada había informado para el envío del proyecto al Congreso.

Así las cosas, a primera hora de este jueves, Milei firmó el proyecto de modernización laboral que el Gobierno enviará al Congreso, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Justamente el titular de la mesa ministerial explicó que la iniciativa “se enviará inmediatamente al Congreso de la Nación” y destacó que representa “la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral”.