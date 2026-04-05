Cuánto debe ganar una familia por mes para no caer en la pobreza

Tras difundir la inflación de noviembre, el INDEC dio a conocer la canasta básica correspondiente al mismo período y, de esta manera, estimar el monto requiero por una familia tipo para no ser pobre.

Por encima de la inflación –se ubicó en el 2,5 %-, la canasta básica del anteúltimo mes del año trepó un 3,6 % más que el mes previo y 25,5 % interanual.

En efecto, un hogar de cuatro integrantes necesitó $ 1.257.329,03 para superar el umbral de pobreza en noviembre.

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Un hogar de cuatro integrantes necesitó $1.257.329,03 para superar el 𝘂𝗺𝗯𝗿𝗮𝗹 de pobreza en noviembre de 2025: 3,6% más que el mes previo y 25,5% interanual https://t.co/lbGaYuWxdB pic.twitter.com/RzidYKGNF9 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 11, 2025

La canasta básica es un conjunto de productos alimenticios y no alimenticios que cubren las necesidades mínimas de una persona o familia para vivir dignamente durante un período determinado (un mes). Estos productos son considerados esenciales para la supervivencia y el bienestar.

La canasta básica alimentaria se determina tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto, entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades. Se valoriza mensualmente con los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires.

Para determinar la canasta básica total se amplía la canasta básica alimentaria, considerando los bienes y servicios no alimentarios.

La estimación se obtiene mediante la aplicación del coeficiente de Engel, definido como la relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales observados en la población de referencia.