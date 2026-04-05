Dardos de CFK: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”

La dos veces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, reiteró cuestionamientos al rumbo del Gobierno e hizo foco en el recalentamiento de la inflación, pese al drástico ajuste libertario.

“El INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5 %”, contextualizó, al tiempo que planteó que eso se da “después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias”.

También “de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil millones de dólares más, de la ayuda de Trump y el Toto Caputo tomando más deuda en dólares, con el telón de fondo del consumo en caída libre y el cierre de fábricas y comercios”.

Y así las cosas, la líder opositora y titular del PJ arreemetió: “¿En serio que todo marcha de acuerdo al plan?”.

“Hace exactamente diez años, los impresentables de siempre (mirá la foto y no hace falta ni que los nombre) mostraban el autodenominado ‘IPC Congreso’ del mes de noviembre del 2015, que en realidad no era más que la repetición del índice de precios al consumidor que publicaba el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en ese entonces a cargo de Mauricio Macri”, evocó y trajo a sus redes sociales la imagen de los entonces diputados Federico Sturzenegger, Patricia Bullrich (hoy funcionarios del Gobierno) y Pablo Tonelli.

Ayer el INDEC de Milei y Lavagna dijo que la inflación del mes de noviembre de este año fue del 2,5%...



Y eso después del ajuste más grande del que se tenga memoria sobre salarios, jubilaciones, obra pública y recursos de las provincias, de un nuevo préstamo del FMI por 20 mil… pic.twitter.com/wVRuIqRvg9 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 12, 2025

“O sea… en noviembre del 2015, (anteúltimo mes de nuestro tercer mandato presidencial) la inflación que ellos decían que había… era más baja que la de Milei… cuando no solo no le debíamos ni un dólar al Fondo, sino que además le habíamos pagado los préstamos que otros habían pedido y gastado”, contrastó.

Del mismo modo, indicó que “teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de América Latina, le entregábamos computadoras a los pibes del secundario, remedios a los jubilados, pensiones y medicamentos a los discapacitados y además poníamos satélites en el espacio… entre otras tantas cosas que para enumerarlas no nos alcanzan los caracteres de X… En fin…”.