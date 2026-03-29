Sobrero condenó la “reforma laboral esclavista de Milei”

El secretario general de la Unión Ferroviaria Oeste y la corriente sindical “A Luchar” y de Izquierda Socialista, Rubén ‘Pollo’ Sobrero, llamó a concurrir a la marcha convocada por la CGT el próximo jueves 18 a Plaza de Mayo.

Según adelantó, el sindicalismo combativo y la izquierda concentran en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 15 horas para marchar con una columna independiente.

“La CGT estuvo obligada a convocar a la marcha ante el tremendo ataque a la clase trabajadora que significa el proyecto de reforma laboral esclavista de Milei”, fustigó el dirigente ferroviario.

Asimismo, dio cuenta que “el sindicalismo combativo, organizaciones de desocupados, sociales, de jubiladas y jubilados y la izquierda, entre otras, vamos a participar con una columna independiente, reclamando que la CGT y las CTA llamen a un paro general y a un plan de lucha nacional para derrotar esta reforma antiobrera al servicio de las patronales y el FMI”.

Por su parte, el diputado nacional electo Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista/FIT Unidad), m manifestó que “la reforma aumenta la jornada laboral, fomenta los despidos, reduce las indemnizaciones, termina con las vacaciones, ataca el derecho de huelga y baja las contribuciones patronales afectando a las cajas jubilatorias”.

“¿Esto va a traer más empleo registrado? Una mentira total ¿De qué modernización hablan? Es esclavitud y más ganancias para los empresarios”, sentenció el legislador.