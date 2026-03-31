Réplica del tesorero de la AFA: nombró a la empresa del hijo de Bullrich

El tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, Pablo Toviggino, salió rápidamente al cruce de la senadora nacional de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, tras la denuncia en contra del titular de la entidad, Claudio ‘Chiqui’ Tapia y suya propia.

“Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas”, expuso el dirigente oriundo de Santiago del Estero.

Asimismo, puso de relieve que “lo que genera la Selección campeona del mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente (sin subsidios estatales) y al mantenimiento de predios de nivel internacional donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas”.

Senadora, aclaremos algo básico: la AFA es una Asociación Privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Lo que genera la Selección Campeona del Mundo, se destina a sostener una estructura de 1.300… https://t.co/MKNQTTwEdJ — Pablo Toviggino (@TovigginoPablo) December 15, 2025

“En el predio Lionel Andrés Messi circulan a diario mil personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores”, mencionó al aludir al complejo ubicado en la localidad bonaerense de Ezeiza.

Finalmente, disparó: “Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno, con un café con leche y un TOSTADO”.

Lo del ‘tostado’ viene a cuento de Tostado Branding, empresa que supo dirigir Francisco Langeri, hijo de Bullrich, de exponencial crecimiento en los últimos años a través de una cadena de cafeterías.