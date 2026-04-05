domingo 05 de abril de 2026 - Edición Nº4397

Gremiales | 17 dic 2025

Reforma laboral

“Nos quieren baratos y callados”: El mensaje de la CGT previo a la marcha en Plaza de Mayo

La central obrera advirtió por el espíritu del proyecto que se debate en el Congreso. “Avanzar sobre los derechos laborales no es modernización, es retroceso”, alertaron. Este jueves, habrá una concentración masiva en el microcentro porteño.

Se espera una contundente demostración de fuerza en Plaza de Mayo.
TAGS: CGT, MARCHA, REFORMA LABORAL

En la previa de la movilización de este jueves 18 de diciembre contra el proyecto de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional.

“Avanzar sobre los derechos laborales no es modernización, es retroceso”, alertó la central obrera, a través de un video publicado en redes sociales.

Y retrucó: “Nos quieren dóciles, baratos y callados. Por eso salimos, porque la dignidad se defiende en la calle”.

La concentración está prevista a las 15 horas en Plaza de Mayo, y también se esperan cortes y protestas en distintos puntos del país.

En las antípodas de los argumentos del Ejecutivo, la CGT consideró que la Ley de Modernización Laboral “limita el derecho a huelga, flexibiliza condiciones de contratación y despidos”.

“Debilita la acción sindical y atenta contra los intereses de los trabajadores”, subrayó el sindicalismo.

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