“Nos quieren baratos y callados”: El mensaje de la CGT previo a la marcha en Plaza de Mayo

En la previa de la movilización de este jueves 18 de diciembre contra el proyecto de reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) lanzó una dura advertencia contra el Gobierno nacional.

“Avanzar sobre los derechos laborales no es modernización, es retroceso”, alertó la central obrera, a través de un video publicado en redes sociales.

Y retrucó: “Nos quieren dóciles, baratos y callados. Por eso salimos, porque la dignidad se defiende en la calle”.

📢 MARCHAMOS CONTRA LA REFORMA LABORAL



💼 Defendemos el trabajo argentino

💰 Defendemos el salario

🏭 Defendemos la producción nacional



✌️🇦🇷 La respuesta es unidad, organización y calle.#CGTMarcha #ReformaLaboral #MovimientoObreroOrganizado #TrabajadoresUnidos pic.twitter.com/DrjQqF45vy — CGT (@cgtoficialok) December 17, 2025

La concentración está prevista a las 15 horas en Plaza de Mayo, y también se esperan cortes y protestas en distintos puntos del país.

En las antípodas de los argumentos del Ejecutivo, la CGT consideró que la Ley de Modernización Laboral “limita el derecho a huelga, flexibiliza condiciones de contratación y despidos”.

“Debilita la acción sindical y atenta contra los intereses de los trabajadores”, subrayó el sindicalismo.