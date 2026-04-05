Valdés: “Un voto por la vida, por los valores que nos enseñó Francisco”

El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, se mostró satisfecho tras la contención dada a la ley de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, pese a la “trampa” del Gobierno en pleno debate por el Presupuesto 2026.

“Era natural, si legislativamente ya habíamos votado tanto la ley de financiameinto universitario como la emergencia en discapacidad. La votamos primero y luego rechazamos el veto triplicando la cantidad de votos. Era lógico”, argumentó en diálogo con ANDigital.

Además, puso de relieve que “es un voto por la vida, por lo mejor de la Argentina, por los valores que nos enseñó Francisco, que justamente hoy cumpliría 89 años, contra la cultura del descarte. Descartar a los viejos, a las personas con discapacidad, a los jóvenes con su primer empleo, a los docentes, a la salud”.

“Es un oxígeno, el Poder Legislativo está vivo, no se puede hacer trampa, nos estaban escondiendo el artículo, es inconstitucional, no se puede en un presupuesto dar de baja a leyes que garantizan derechos”, acotó Valdés, para luego reiterar que esto implica “salud del Parlamento argentino”.

Finalmente, ponderó que se trató de “un voto transversal que va a volver a repetirse cada vez que quieran avasallar derechos”.