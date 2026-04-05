Milei proyectó para agosto una inflación que “va a empezar con cero”

El presidente de la Nación, Javier Milei, negó dificultades en la marcha del plan económico por el recalentamiento de la inflación ya que “terminadas las elecciones, el riesgo kuka se desplomó”.

“El tipo que es deshonesto intelectualmente y se la pasó augurando el apocalipsis, entonces dice: ‘Esta es la muestra de que el programa es inconsistente y ahora va a volar’. Nosotros tenemos otra interpretación de los hechos. Consideramos que existía una cosa que era el riesgo kuka, que amenazaba todo el tiempo con romper todo, que eso te disparaba”, puntualizó el líder libertario.

En igual tono, sostuvo que “vos te salías de los bienes futuros, entonces la tasa de interés se te iba a las nubes, se te generaba riesgo país, además te ibas de los pesos, o sea, caía la demanda de dinero. Cuando la demanda de dinero cae, una parte puede ir a dólares, pero otra parte podía ir a bienes y eso te acelera la tasa de inflación porque pierde el poder adquisitivo del dinero”.

“Entonces, vos ves eso y tenés esa teoría, vos podés chequearlo con dos indicadores indirectos, por decirlo de alguna manera ¿Subió mucho el riesgo país? Sí. ¿Subieron mucho la tasa de interés? Sí. Y después de la elección tremenda que hicimos, donde sacamos 17 puntos a los kuka, que eso en condiciones normales sería, 41 a 24, ganar en primera vuelta”, exclamó desde el canal de streaming Carajo.

“Para mitad del año que viene, la inflación seguro va a empezar con CERO”



Lo CARTEADO que tenes que estar para asegurar eso. Enorme el Javo. pic.twitter.com/XZFoiv2k8T — Carajo (@CarajoStream) December 18, 2025

Y recalcó: “No sólo eso, sino que además los cuatro puntos que se nos filtraron por esas listas fantasmas con colores y nombres parecidos, el caso de Córdoba es el más emblemático, pero no sólo eso, sino que además no estaba a mi cara, con lo cual si no hubiéramos sacado 50”.

“Por eso nosotros estamos tan tranquilos. La política monetaria tiene un rezago. Nosotros creíamos que era entre 18 y 24 meses. Hay un trabajo reciente que hizo en una tesis doctoral un alumno de doctorado, de un amigo mío que da teoría monetaria, que es Enrique Neder, y probó que los rezagos son 26 meses”, acotó.

“¿Esto qué quiere decir? Que para mitad del año que viene, o agosto, la inflación va a converger a cero coma y algo. Seguro va a empezar con cero”, sentenció Milei.