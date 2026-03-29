El PJ bonaerense se reúne este viernes para fijar la fecha de elecciones

Con la renovación de autoridades en el horizonte, el Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires llevará a cabo este viernes una reunión del Consejo Provincial en Malvinas Argentinas.

Convocada por el presidente del peronismo bonaerense Máximo Kirchner, la cumbre se llevará a cabo en la Casa de la Cultura y Arte de Los Polvorines.

La convocatoria formal a elecciones internas será el tema central de la jornada. Cabe recordar que el mandato de Máximo Kirchner finaliza el 18 de diciembre.

El encuentro tendrá lugar en medio de una fuerte tensión en el seno del peronismo provincial, con los distintos sectores que pugnan por la conducción partidaria.

Tanto el kirchnerismo como el Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof libraron en los últimos días, a través de sus emisarios, una disputa por el liderazgo del justicialismo.

Las negociaciones continuarán durante una jornada que se prevé extensa.