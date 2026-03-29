Presupuesto 2026: sin el capítulo clave, hubo dictamen en el Senado

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado de la Nación, presidida por el senador Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), se reunió este viernes en el Salón Azul del Palacio Legislativo para tratar el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026.

La iniciativa prevé un superávit financiero de $ 0,2 billones para la Administración Pública Nacional, que se eleva a $ 2,7 billones al considerar el conjunto del Sector Público Nacional, integrado por empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes estatales.

¡HABEMUS DICTAMEN DE PRESUPUESTO!



​Estamos dando otro paso histórico hacia el orden fiscal para que cada argentino pueda vivir en un país estable.



Quiero resaltar el empuje y el trabajo incansable de @PatoBullrich, cuya firmeza en el Congreso fue clave para alcanzar este logro.… pic.twitter.com/CxmXE56bFl — Ezequiel Atauche (@ezeatauche) December 19, 2025

Durante la reunión, los senadores recibieron al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien expuso los principales lineamientos técnicos del proyecto y respondió las consultas de los legisladores.



Al abrir el encuentro, el senador Atauche destacó que el Presupuesto “es esencial para el funcionamiento de la República, para el sostenimiento del programa económico y para el crecimiento que está teniendo la Argentina”, y expresó su expectativa de que el Senado pueda avanzar en el dictamen del proyecto.

El secretario de Hacienda señaló que la presentación del Presupuesto representa “un paso importante” y recordó que el año pasado no se había logrado avanzar con el tratamiento de la iniciativa.

El funcionario expuso un diagnóstico de la situación heredada al inicio de la gestión, marcada por más de una década de déficit fiscal, que en 2023 alcanzó el 4,6 % del PBI, y explicó que el ordenamiento de las cuentas públicas requirió la eliminación de gastos que no corresponden al Estado, la focalización del gasto y el refuerzo de áreas prioritarias.



En ese marco, indicó que la pobreza, si bien continúa siendo elevada, se encuentra en el nivel más bajo desde 2018, al pasar del 42 % al 32 % desde el inicio de la actual gestión. Asimismo, sostuvo que tanto en 2025 como en 2026 el 79 % del gasto primario estará destinado a servicios sociales.

Guberman reiteró que el proyecto presupuestario se apoya en tres ejes centrales: el acompañamiento social sin intermediación; la recuperación y modernización de las capacidades en defensa y seguridad; y un proceso de transformación del Estado orientado a acompañar el crecimiento del sector privado.

Durante su exposición, el secretario de Hacienda detalló además la distribución del gasto prevista para 2026: el 45 % se destinará a previsión social, pensiones y jubilaciones; el 16 % a asistencia social; el 11 % a salarios del sector público; y el 9 % al pago de intereses de la deuda, lo que concentra el 82 % del Presupuesto. El 18 % restante corresponde, entre otros rubros, a subsidios al transporte y la energía y al gasto universitario.

Finalmente, tras tres horas de tratamiento, la Comisión le dio dictamen al Presupuesto tal como vino de la Cámara baja es decir, sin incluir el capitulo rechazado por Diputados, que contemplaba la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.