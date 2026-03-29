El ministro del Interior, Diego Santilli, analizó las causas de lo acontecido con el tratamiento del Presupuesto 2026 que, pese a recibir media sanción en Diputados, la imposibilidad de derogar dos leyes clave dejó una sensación de derrota en el Gobierno nacional.

En declaraciones a Radio Mitre, Santilli se refirió a la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, que el oficialismo no pudo derogar.

“La discusión está en dos leyes, que tiene que ver con el exceso de la norma. Ese punto puede generar un desequilibrio que hay que corregir en el Senado”, apuntó el funcionario nacional.

#Presupuesto2026 💰 Diego Santilli: “Hubo gobernadores que no pudieron convencer a sus diputados del cambio cultural”



💬El ministro del Interior se refirió a la aprobación de la Ley de leyes en Diputados, aunque el oficialismo no logró derogar las normas de discapacidad y de… pic.twitter.com/nFXuVsyvTz — ANDigital (@ANDigitalOK) December 19, 2025

Respecto a los legisladores que desistieron de votar en línea con el oficialismo, consideró que “hay muchos gobernadores que entienden el cambio cultural planteado por el Presidente, pero otros no pudieron convencer a sus diputados del cambio cultural”.

“El equilibrio es innegociable para el Presidente”, subrayó Santilli.

En un tratamiento exprés, la Ley de leyes recibió dictamen este viernes en el Senado, aunque el oficialismo buscará modificarla tras lo sucedido en la Cámara baja.